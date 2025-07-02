Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı mega kentte de hissedildi
Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13:57'de, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-02
Saat:13:57:43 TSİ
Enlem:40.49361 N
Boylam:29.21694 E
Derinlik:12.91 km