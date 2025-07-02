Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı mega kentte de hissedildi

Bursa’nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı mega kentte de hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13:57'de, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde: 

Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Gemlik (Bursa)
Tarih:2025-07-02
Saat:13:57:43 TSİ
Enlem:40.49361 N
Boylam:29.21694 E
Derinlik:12.91 km

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