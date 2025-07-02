Bursa'da deprem oldu! Sarsıntı mega kentte de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 13:57'de, merkez üssü Bursa'nın Gemlik ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

AFAD'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Gemlik (Bursa)

Tarih:2025-07-02

Saat:13:57:43 TSİ

Enlem:40.49361 N

Boylam:29.21694 E

Derinlik:12.91 km