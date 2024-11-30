Bursa’da mağaza açılışında izdiham

Bursa’da bir ev eşyası mağazasının açılışında, yarı fiyatına yapılan indirimler nedeniyle yaşanan izdihamda vatandaşlar, kapıların açılmasıyla birbirleriyle yarıştı. Ezilen bazı kişiler ayaklarından çıkan terliklerini bile umursamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa’da mağaza açılışında izdiham
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Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, Millet Mahallesi’nde bulunan bir ev eşyası mağazasında açılışa özel yapılan indirimler, sabah saatlerinde mağaza önünde uzun kuyruklar oluşmasına yol açtı. Mağaza, indirimli fiyatlarla ürünleri yarı fiyatına satışa sunduğunu duyurmuştu. Bu fırsatı kaçırmak istemeyen yüzlerce kişi, açılış saatinde mağaza kapısının önünde toplanarak alışveriş için sabırsızlıkla beklemeye başladı.

Saatler geçtikçe daha da kalabalıklaşan kuyruğun ardından, mağazanın kapıları açılınca alışveriş yarışı başladı. Çoğu kişi, raflardaki indirimli ürünleri almak için birbirini ezerek mağazaya girmeye çalıştı. İzdiham o kadar büyüdü ki, bazı vatandaşlar ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İzdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kapmayanlar terliği unutturur" diye seslendi.

“BU KADARINI BİZ DE BEKLEMİYORDUK”

Yaşanan izdiham, mağaza çalışanlarını da şaşırttı. Açılışın başlangıcından itibaren içeri dalan kalabalığı kontrol etmekte zorlandıklarını belirten çalışanlar, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinden itibaren kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla herkes bir anda içeri daldı. İzdiham yaşandı. Bu kadarını biz de beklemiyorduk” şeklinde konuştular.

Bütün bu karmaşaya rağmen, yaşanan izdihamda ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Mağaza görevlileri, güvenlik önlemlerini artırarak kalabalığın kontrol altına alınmasını sağladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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