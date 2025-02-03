Bursa’da “MERCEK-28” operasyonu: Suç örgütlerine ağır darbe!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “MERCEK-28” operasyonunda büyük çaplı silah ele geçirildiğini duyurdu. Bursa Emniyeti, bir araca düzenlediği baskında kullanıma hazır 36 ruhsatsız tabanca başta olmak üzere yüzlerce silah parçasına el koydu.

ELE GEÇİRİLEN SİLAH VE PARÇALAR ŞAŞKINLIK YARATTI

Operasyon kapsamında, şarjörleri takılı ve kullanıma hazır halde bulunan 36 adet ruhsatsız tabanca, 200 adet tabanca üst kapağı (sürgü), 164 adet tabanca gövdesi, 162 adet tabanca şarjörü, 110 adet tabanca icra mili, 115 adet tabanca icra mili yayı ele geçirildi.

ARAÇ İÇİNDEKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon sırasında araçta bulunan B.G. isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı.

BAKAN YERLİKAYA: “OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili yaptığı açıklamada, organize suç örgütlerine ve onlara silah temin edenlere karşı mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Yerlikaya, “Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından Bakan Yerlikaya, Bursa Emniyeti ve operasyona katılan polisleri tebrik etti.