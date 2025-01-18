Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi

Bursa’da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin için tören düzenlendi. Keskin'in 4 gün önce baba olduğu öğrenildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Bursa'da trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru için tören düzenlendi
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastaneye kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin, son yolculuğuna uğurlanmak üzere Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenle anıldı. Henüz 29 yaşında olan Bilal Keskin, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görev yapıyordu. Törene, acılı eşinin yanı sıra emniyet yetkilileri ve çok sayıda polis katıldı.

Sabah saatlerinde, Osmangazi ilçesinde kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Bilal Keskin, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen 29 yaşındaki genç polis memuru hayatını kaybetti.

4 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞTU, BABALIK İZNİNDEYDİ

Bilal Keskin'in, kazadan sadece dört gün önce baba olduğu öğrenildi. Keskin’in cenazesi, törenin düzenlendiği Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bahçesine getirildi. Bursa Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney ve diğer emniyet yetkililerinin yanı sıra çok sayıda polis memuru ve yakınları törende yer aldı. Keskin’in eşi Esma Keskin, kısa süre önce bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Eşi, törende gözyaşları içinde tekerlekli sandalyeyle yer aldı. Törende Bilal Keskin’in özgeçmişi okundu, ardından dua edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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