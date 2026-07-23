Bursa'da uyuşturucu operasyonu: Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi hakkında verilen karar belli oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonun ardından gözaltına alınan şüphelilerin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri tamamlandı. İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler hakim karşısına çıktı.

ÜNLÜ YÖNETMENİN EVİNDE ÖZEL SİSTEM

Operasyon, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yönetmen Ezel Akay’ın evinde kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşmasıyla başladı. Bu istihbarat üzerine harekete geçen ekipler belirlenen adrese baskın düzenledi. Evin içinde yapılan detaylı aramalarda, kenevir bitkilerinin basit bir şekilde değil, özel bir sistem kurularak yetiştirildiği tespit edildi. Jandarma güçleri evde sadece kenevir bitkisi değil, aynı zamanda bir miktar kubar esrar da buldu.

Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen tüm uyuşturucu maddelere ekipler tarafından el konuldu.

KARDEŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adrese yapılan baskın sırasında evde bulunan Ezel Akay ile müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak karakola götürüldü. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ezel Akay, mahkeme heyeti tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı. Kardeşi Eren Kazım Akay ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.