Bursa’da yangın yeniden alevlendi! 4 mahalle tahliye edildi, kara yolu kapatıldı!

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangına ilk andan itibaren Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Sabah saatlerinde “kontrol altına alındı” açıklaması yapılsa da, rüzgarın etkisiyle yangın yeniden büyüdü ve zaman zaman alevler tekrar yükseldi.

4 MAHALLEDE TAHLİYE KARARI

Yangının şiddetlenmesi üzerine Harmancık ilçesine bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahallelerinin tahliyesine karar verildi. Ekipler ayrıca, yangının Yakuplar Mahallesi’ndeki yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun önlem aldı.

Alevlerin tehdit ettiği güzergâh nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu geçici olarak trafiğe kapatıldı. Bölgede havadan helikopter ve uçak destekli, karadan ise çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle müdahale sürüyor.

BELEDİYE BAŞKANINDAN ÇAĞRI: “TANKERLERLE DESTEK VERİN”

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının rüzgarla birlikte yeniden büyüdüğünü belirterek vatandaşlara çağrıda bulundu: “Ciddi anlamda sert bir rüzgarla karşı karşıyayız. Ben özellikle ellerinde tanker bulunan vatandaşlarımızın tankerlerini doldurarak yangın mahalline ulaşmalarını ve arazözleri suyla beslemelerini, destek vermelerini rica ediyorum.”