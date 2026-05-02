Bursa'da yasa dışı bahis operasyonu: 3,8 milyar TL'lik şebeke çökertildi

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçlarına yönelik büyük çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

KİRALIK HESAPLARLA FİNANSAL TAKİBİ GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve banka hareketleri ekipler tarafından detaylı şekilde incelendi. Yapılan analizlerde, şüphelilerin finansal takibi zorlaştırmak amacıyla farklı kişiler adına açılmış çok sayıda banka hesabını kullandığı belirlendi. Şebekenin, para transferlerini küçük parçalara bölerek dikkat çekmemeye çalıştığı ve yasa dışı elde edilen gelirleri bu yöntemle akladığı saptandı.

Siber polisi tarafından yürütülen çalışmalarda, yasadışı bahis sitelerinin yönetiminin Bursa'daki sözde "ofisler" üzerinden organize edildiği ortaya çıkarıldı. Ekipler, operasyon kapsamında 2 ayrı "bahis ofisi" yapılanmasını tamamen deşifre etti. Bu merkezlerde özel bir teknik altyapının kurularak site yönetimi, para trafiği ve müşteri ilişkilerinin doğrudan buralardan yürütüldüğü tespit edildi.

Ekiplerin aylar süren teknik ve fiziki takibi, şebekenin uluslararası boyutunu ve vatandaşları nasıl mağdur ettiğini de gözler önüne serdi. Şüphelilerin yurt dışı bağlantılı bahis siteleri üzerinden faaliyet gösterdiği ve vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladığı anlaşıldı. Operasyon öncesinde şebeke üyelerinin iletişim trafiği ve para akışı emniyet güçlerince anbean izlendi.

SİLAHLAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen deliller doğrultusunda düğmeye basan ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis organizasyonunda kullanılan çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu. Operasyon sırasında ayrıca 2 ruhsatsız tabanca ve 18 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 9 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yetkililer, yasadışı bahis ve benzeri suç örgütlerine karşı yürütülen mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.