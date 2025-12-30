Bursa'da yılbaşı öncesi zehir tacirlerine ağır darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan özel izin doğrultusunda harekete geçti.

Yılbaşı kutlamaları öncesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düğmesine basıldı. Şafak vakti, özel harekat polislerinin de katılımıyla belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

TONLARCA ZEHİR PİYASAYA SÜRÜLEMEDEN YAKALANDI

Narkotik ekiplerinin adreslerde yaptığı detaylı aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonun bilançosunda; 30 kilogram metamfetamin, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 2 kilogram kokain, 9 bin adet ecstasy, 3 bin adet sentetik ecza ve 1 kilo 500 gram esrar bulunduğu bildirildi.

34 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 34 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARANAN 23 KİŞİ DE YAKALANDI

Çalışmalar kapsamında sadece sokak satıcıları değil, haklarında kesinleşmiş arama kararı bulunan şahıslar da hedef alındı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" ile "Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak ve Bulundurmak" suçlarından aranan 23 şüpheli de yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, vatandaşlara şüpheli durumları güvenlik güçlerine bildirmeleri çağrısında bulundu.