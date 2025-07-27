Bursa’daki orman yangını kabusa döndü: Bir acı haber daha geldi

Bursa’nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, ikinci gününde de devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen alevler sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınmıştı ancak ilerleyen saatlerde fırtınanın etkisiyle yeniden büyüdü. Yangın nedeniyle çok sayıda mahalle boşaltıldı.

SU TANKERİ UÇURUMA YUVARLANDI

Haberler.com’a göre, yangına müdahale etmek üzere hareket eden bir su tankeri, Ağlaşan köyü yakınlarında sarp arazide kontrolü kaybederek uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Yaralılardan ikisi hastaneye kaldırılırken, diğer kişi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

RÜZGAR ŞİDDETLENDİ, MAHALLELER BOŞALTILDI

Yangının büyümesiyle birlikte Harmancık ilçesine bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu ve Çakmak mahalleleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, Orhaneli ilçesine bağlı Yakup­lar Mahallesi’ne alevlerin ulaşmaması için bölgede önlem aldı. Yangın nedeniyle Orhaneli-Harmancık kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı. Havadan ve karadan müdahale aralıksız sürüyor.

3515 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bugün çıkan yangınların kontrol altına alındığını söyleyemeyiz. Riskli günlerden geçiyoruz. Bu da iki gün sonra üç gün sonra geçebilecek gibi değil. Ekim’e kadar teyakkuzdayız. 3 ilimizde 4 yangın devam ediyor” dedi. Yumaklı ayrıca sadece Bursa’da 3515 kişinin yangın nedeniyle tahliye edildiğini ve bugün 44 farklı yangınla mücadele edildiğini açıkladı.

BİR İTFAİYE ERİ DE YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Yangın bölgesine destek için çağrılan izindeki itfaiye erleri de göreve dahil edildi. Yaklaşık 20 gündür ayağındaki kırık nedeniyle istirahat raporu olan Ramazan Şaşkın, arkadaşlarıyla birlikte etkinlikteyken yangın haberini alarak ekibe dahil oldu. Görev yerine giderken araç içerisinde aniden fenalaşan Şaşkın, önce Büyükorhan Devlet Hastanesi’ne, ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kestel’in Ağlaşan Mahallesi’ndeki orman yangınına karadan ve havadan müdahale sürerken, çevre mahallelerden gelen vatandaşlar da alevlerin arasında kalan hayvanları kurtarmak için seferber oldu. Yangından bir kaplumbağayı kurtaran bir vatandaş, “Yangından çıkardım, şu anda su veriyorum. Galiba yanmış bu sıcaktan dolayı. Köye götüreceğim, yangın bitene kadar ona bakmak zorundayız, sonuçta bir can. Elimizden geleni yapacağız. Kurtarabildiğimiz kadar kurtarıyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.