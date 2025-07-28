Bursa’daki orman yangınında FETÖ bağlantısı: Benzin alırken görüntülendi

Bursa Harmancık’taki yangını çıkardığı iddia edilen ve FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski astsubay Ufuk Aytekin’in benzin alırken görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının sorgusunda, ağaçları tutuşturduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Bursa’daki orman yangınında FETÖ bağlantısı: Benzin alırken görüntülendi
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Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen orman yangınının faili olduğu iddia edilen eski Hava Kuvvetleri personeli Ufuk Aytekin gözaltına alındı. FETÖ üyeliği nedeniyle meslekten ihraç edilen Aytekin’in benzin alırken güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

30 yaşındaki Aytekin’in ilçedeki bir benzin istasyonuna 03 HK 184 plakalı kamyonetle geldiği, marketten aldığı 5 litrelik su şişelerindeki suyu çiçeklere boşalttıktan sonra aynı şişelere benzin doldurduğu belirlendi. Görüntülerde sık sık telefonla konuştuğu da dikkat çekti.

Hakkında 2019 yılında FETÖ/PDY üyeliğinden işlem yapılan Aytekin’in, yargılama sonunda 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı ve 2021’de KHK ile ihraç edildiği tespit edildi.

İTİRAF GELDİ

Emniyet kaynaklarına göre, Aytekin ifadesinde ruhsal sıkıntılar yaşadığını ve psikiyatri ilaçları kullandığını söyledi. 2021’de ihraç edildikten sonra farklı işlerde çalıştığını belirten Aytekin, "Bir anlık şeytana uydum" diyerek, Kışmanlar Parkı’nda benzinle ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Gözaltındaki şüphelinin sorgusu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sürüyor. Olayla bağlantılı yeni gözaltıların da olabileceği bildirildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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