Bursalı Abdurrahim Alkış'ın Bağlantılarını Açıkladı! "Saadet Partisi, AGD ve Cihannüma Derneği Yöneticileriyle Görüştü"

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, "Şırnak Rektörünün FETÖ hükümlüsü Bedirhan Önem'i kaçırma planı" başlıklı basın açıklamasında Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Doçent olan Nurullah Agitoğlu ile yazışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Bursalı, paylaştığı yazışmalarla, Alkış'ın AGD, Saadet Partisi ve Cihannüma Derneği yöneticileriyle görüştüğünü ortaya koydu.

Abdurrahim Alkış AGD, Saadet Partisi ve Cihannüma Derneği Yöneticileriyle Görüştü

Şırnak Üniversitesi Rektörü Abdurrahim Alkış'ın sık sık Ankara'ya gelerek kendini kurtarmaya çalıştığını belirten Bursalı, Alkış'ın 7 Aralık tarihinde "hakkında 'paraya zaafı var' diye not düştüğü, Eyyub Mustafa Eyyuboğlu isimli Rektör yardımcısına vekâlet vererek Ankara'ya geldiğini" kaydetti. Bursalı, Alkış'ın Ankara'da "Saadet Partisi, AGD ve Cihannüma Derneği’nin yöneticileriyle görüştüğünü" söyledi.

Alkış'ın yazışmalarını kamuoyuyla paylaşan Bursalı, "Şırnak AGD Başkanı başta olmak üzere, hepsinin FETÖ içinde gizli vazifeli olduğu, bizzat devlet makamları tarafından doğrulanan raporda yazıyor. Üniversitenin Genel Sekreteri Mustafa Cabir Altıntaş’ın Saadet, AGD ve Cihannüma’da gizli vazifeli olduğu Rektör tarafından kaydediliyor." dedi. Bursalı ayrıca" Şırnak AGD Başkanı Erol Kılıçlı'nın Saadet Partisi temaslarında 'gizli vazifeli' olarak görevlendirildiği notunun" aynı raporda kayda geçtiğini belirtti.

"Saadet Partisi ve AGD'nin Ankara'daki Yöneticileri Gereğini Yapmalıdır"

Bursalı, Saadet Partisi ve AGD'nin Ankara'daki yöneticilerine seslenerek, "bütün bu bağlantıları incelemeli ve gereğini yapmalıdırlar" dedi. Bursalı ayrıca, "Bu FETÖ Rektörüyle birlikte olanlar, onu kollamaya çalışanlar, Rektörle aynı kaderi paylaşırlar. Ne Saadet Partisi, ne AGD, kimse bu Rektörü kurtaramaz." dedi. Bursalı sözlerine şu şekilde devam etti: