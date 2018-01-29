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Burseya Dağı'ndaki çatışma anları ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anı görüntülendi.

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeydoğusunda terör örgütü PYD/PKK'dan ele geçirilen stratejik önemdeki Burseya Dağı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının, terör örgütü üyeleri ile çatışma anı görüntülendi.

Teröristlerden arındırılan Afrin kırsalında teröristlerin gizlendiği yerlerde mayın ve bomba araması yapılıyor.

Askerler tarafından arama sırasında teröristlerin gizlendiği bir sığınak buldu.

Revir olarak kullanıldığı belirtilen sığınakta çok sayıda tıbbi malzeme ve ilaç ele geçirildi.

Çatışmada yaralanan YPG'li teröristlerin, sığınağa getirilerek buradaki tıbbi malzeme ve ilaçlarla tedavi edildikleri ifade edildi.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #zeytin dalı harekatı #afrin #Burseya Dağı #Türk Silahlı Kuvvetleri #tsk
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