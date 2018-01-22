Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 askerimizin şehit olduğunu açıklandı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı harekatında bir askerin şehit olduğunu duyurdu.



Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada bir asker şehit oldu.



Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, Kilis'in Gülbaba Köyü'nün güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile çatışmaya girildiği belirtildi.



Çatışmada bir askerin şehit düştüğü bildirilerek, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.



Şehidin cenazesi, ambulansla Kilis’ten Gaziantep’teki Adli Tıp Kurumuna getirildi.

