Mehmetçik Zeytin Dalı Harekatı'nın 9'uncu gününde stratejik öneme sahip Burseya Dağını da terör örgütü PKK/PYD'den temizledi. Terör örgütünün beton kuleler inşa ettiği, Kilis ve Hatay'a roketli saldırılar düzenlediği Burseya Dağı, Terörden arındırılmış oldu

Hem karadan hem havadan vuruldu... Afrin harekatı ve sınır bölgesinin güveniği için kritik noktalardan biri olan Burseya Dağı terör örgütü PKK/YPG'den temzilendi.



Harekatın 3'üncü gününde Bursaya Dağı'nı düşürmek için başlayan operasyon, olumsuz hava şartları nedneiyle yavaş ilerledi. Çatışmalar gece saatlerinde şiddetli. 2 mehmetçiğin şehit oldu operasyonda 37 PKK/PYD'li terörist de öldürüldü. Harekatın 9'uncu gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 484 oldu.



Pazar sabahı üslerinden havalanan 7 savaş uçağı, Burseya Dağı'ndaki terör hedeflerini yerle bir etti. Ardından da sınır hattında konuşlu tank, fırtına obüsü ve çok namlulu roket atarlar stratejik öneme sahip dağın yüksek kesimlerindeki hedefleri ağır bombardıman altına aldı.



Hedefte Amerikalıların icat ettiği, 2-3 saatte kurulabilen, terör örgütüne ait beton koruganların yanı sıra beton mevziler, kuleler ve tüneller vardı. Tüm hedefler yerle bir edildi.



Bombalanan yerlerden yükselen dumanlar, Türkiye tarafından da görüldü.



Operasyonu kararlılıkla yürüten mehmetçik, Afrin'n terörden arındırılmasında önemli bir adım daha atmış oldu. 855 metre yüksekliği ile stratejik bir konumda olan Burseya Dağı teröristlerden tamamen temizlendi.



Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Burseya (Barşah) dağı ele geçirilmiştir." denildi. Genelkurmay açıklamasında bölgenin teröristlerden temizlenmesine yönelik faaliyetlerin sürdüğü kaydedildi.



TSK' DAN BURSEYA AÇIKLAMASI



TSK'dan yapılan açıklamada, "Saat 14.30 ' da Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir." denildi.



Toplam 18 nokta kurtarıldı



Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.



TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.



Türkiye'nin meşru müdafaa hakkı



Genelkurmay Başkanlığının harekatın ilk günü yaptığı açıklamada, harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bilgisine yer verilmişti. Açıklamada, yalnızca teröristlere ait noktaların hedef alındığı, sivillere zarar gelmemesi için her türlü hassasiyetin gösterildiği vurgulanmıştı.