Bütçe Görüşmeleri Ertelendi

TBMM'de yürütülen ve bugün yapılması planlanan bütçe görüşmeleri 25 Aralık'a ertelendi.

Bütçe Görüşmeleri Ertelendi
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TBMM Genel Kurulunda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve yüksek yargı kurumlarının 2024 yılı bütçelerinin görüşmelerinde partisi adına söz aldı.

22 dakika süren konuşmasını tamamlayan Hasan Bitmez, Genel Kurula yönelik "Hepinizi saygıyla selamlıyorum" ifadesini kullandıktan hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı. Hasan Bitmez, düşerken kafasını, kürsünün arkasında bulunan mermer basamağa çarptı. Milletvekilleri, Bitmez'e müdahale etmek için kürsüye doğru koştu.

Doktor milletvekillerinden İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Bitmez'e kalp masajı uyguladı. Bitmez'e uygulanan kalp masajı yaklaşık 10 dakika sürdü.

Hasan Bitmez'in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor!

Hasan Bitmez, daha sonra Genel Kurul Salonu'na getirilen sedye ile ambulansa taşındı. Bitmez'e sedye üzerinde kalp masajı yapılmaya devam edildi.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bitmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Hasan Bitmez # Bütçe görüşmeleri # tbmm
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