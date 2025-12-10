Bütçe görüşmelerinde üçüncü gün: Uraloğlu Türkiye’nin lojistik rolünü değerlendirdi

TBMM’de devam eden 2026 yılı bütçe görüşmelerinde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin küresel lojistikte üstlendiği rolü ve yürütülen stratejik projeleri anlattı.

Bakan Uraloğlu, konuşmasında Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konumun belirleyici önemini vurgulayarak şunları söyledi:

“Ülkemizin, Afro-Avrasya coğrafyasının tam ortasındaki stratejik konumu; Türkiye’yi lojistik dünyanın tartışmasız doğal merkezi kılmaktadır. Dört saatlik uçuş mesafesinde, 1,5 milyar insanın yaşadığı ve toplam ekonomik büyüklüğü 55 trilyon doları aşan 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz.”

Türkiye’nin sadece bir geçiş ülkesi olmadığını belirten Uraloğlu, “Sadece ‘Türkiye’siz koridor olmaz’ demiyor; aynı zamanda ‘Türkiye’siz güvenlik ve istikrar da olmaz’ diyoruz” ifadelerini kullandı.

NAKLİYE SÜRELERİ AZALIYOR

Konuşmasında Asya ile Avrupa arasındaki ticaret akışında Orta Koridor’un rolünü hatırlatan Uraloğlu,

“Asya’dan Avrupa’ya uzanan Orta Koridor hem en kısa hem de en güvenli ticaret güzergâhıdır. Denizyoluyla 45 güne varan uluslararası nakliye sürelerini, Türkiye üzerinden demiryoluyla 18 güne indiriyoruz” dedi.

ZENGEZUR VE KALKINMA YOLU PROJELERİNE VURGU

Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun Türkiye açısından kritik önemde olduğunu belirterek, “Zengezur Koridoru’nun önemli bir bölümünü oluşturan Kars–Iğdır–Dilucu hattının tamamlanmasıyla Orta Koridor’u iki ayrı sınır kapısından ülkemize bağlayacak yeni bir stratejik derinlik oluşturuyoruz” açıklamasında bulundu.

Kalkınma Yolu Projesi’ne ilişkin değerlendirmesinde ise, “Kalkınma Yolu Projesi de Basra Körfezi’nden başlayıp Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşacak yepyeni bir ticaret koridorudur. Kalkınma Yolu’nun Türkiye’den geçecek kesimi karayolu ve demiryoluyla kıtalar arası ticaretin belkemiğini oluşturacaktır. Türkiye, sadece üzerinden geçilen bir köprü ülke değil, ticaretin rotasını çizen, yönünü tayin eden büyük bir ülkedir” ifadelerini kullandı.

2025 YILINDA 44 PROJE

Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 190 milyar TL’yi bulan 44 projenin tamamlanarak hizmete sunulduğunu belirtti. Ulaştırma yatırımları içinde demiryollarına stratejik öncelik verildiğini vurgulayan Uraloğlu, bu alandaki yatırım payının %50’nin üzerine çıktığını ifade etti.

DEMİRYOLU VE HIZLI TREN PROJELERİ

Uraloğlu, hızlı tren hatlarının açıldığı günden bu yana 105 milyon yolcuya hizmet verdiğini söyledi. 2053 hedefleri doğrultusunda:

4.158 kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğü,

2028’de demiryolu ağının 17.287 kilometreye çıkarılacağı,

Hızlı trenle bağlanan il sayısının 11’den 27’ye yükseltileceği,

Lojistik Merkez sayısının 12’den 25’e çıkarılmasının planlandığı ifade edildi.

Bakan, E5000 milli elektrikli lokomotif, milli elektrikli tren, banliyö setleri ve Milli Hızlı Tren Seti üretiminde seri üretim aşamasına geçildiğini belirtti. Yıl sonuna kadar:

10 elektrikli tren setinin TCDD Taşımacılık’a,

8 milli banliyö setinin Gaziray’a teslim edileceğini duyurdu.

2025’te 16 adet E5000 Milli Elektrikli Lokomotif, 673 yük vagonu ve 100 askeri tank taşıma vagonunun teslim edildiğini de açıkladı.

Yeni hat çalışmaları kapsamında Kırıkkale–Çorum Hızlı Tren Hattı ile Kars–Iğdır–Dilucu Demiryolu Hattı’nın temellerinin atıldığını hatırlatan Uraloğlu, 2026 yılı için:

Osmaneli–Bursa kesimi,

Çerkezköy–Kapıkule hattı,

TÜRASAŞ Sakarya Hızlı Tren Fabrikası projelerinin tamamlanacağını söyledi.

2028’DE TAMAMLANMASI HEDEFLENEN PROJELER

Ankara–İzmir Hızlı Demiryolu

Mersin–Adana–Osmaniye–Gaziantep Hızlı Tren Hattı

Bandırma–Bursa–Yenişehir–Osmaneli Hattı

Halkalı–Kapıkule Hattının tümü

Yerköy–Kayseri Hızlı Tren Hattı

Karaman–Ulukışla Hattı

Kırıkkale–Çorum kesimi

Şehir içi raylı sistemler

Türkiye’deki 1.036 kilometrelik şehir içi raylı sistem ağının 434 kilometresinin bakanlık tarafından inşa edildiğinibelirten Uraloğlu, tamamlanan hatlarla bugüne kadar 3 milyar yolcuya hizmet verildiğini söyledi.

Bakanlık şu anda 122 kilometrelik yeni hattın yapımına, 297 kilometrelik hattın planlamasına devam ediyor.

BU YIL TEMELİ ATILAN PROJELER:

Konya Şehir Hastanesi–Stadyum 2. Etap Tramvay Hattı

Kocaeli KörfezRay Metro Hattı

2026’da tamamlanacak projeler:

Halkalı–Başakşehir–İstanbul Havalimanı Metro Hattı

Konya Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı

Başlayan veya başlayacak çalışmalar:

Altunizade–Çamlıca–Bosna Bulvarı Metro Hattı (İstanbul)

Konyaray

Trabzon Raylı Sistem Hattı

Samsun Kılıçdede–Şehir Hastanesi–Kamu Kampüsü

Yavuztürk–Ümraniye Spor Köyü

Adapazarı–Serdivan Tramvay Hattı

Dijital altyapı, 5G ve haberleşme

DİJİTAL ALTYAPI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin dijital altyapısındaki gelişmeleri de paylaştı:

- Mobil ve geniş bant abone sayısı 97 milyona ulaştı.

- Fiber altyapı uzunluğu 638 bin kilometreye çıktı.

“ROL MODEL ÜLKE” SEVİYESİNE ULAŞILDI

Siber güvenlikte USOM koordinasyonuyla “Rol Model Ülke” seviyesine ulaşıldı.

Yerli ve milli imkânlarla geliştirilen TÜRKSAT 6A uydusunun hizmete alındığını belirten Uraloğlu, uzay çalışmalarında Türkiye’nin artık “üreten ve söz sahibi olan ülke” konumuna geldiğini söyledi.

5G GEÇİŞİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

İlk sinyal 1 Nisan 2026’da alınacak.

5G hizmetleri 2 yıl içinde tüm ülkeye yaygınlaşacak.

Mobil iletişimde hızın 10 kat artacağı, daha kesintisiz hizmet sağlanacak.

16 Ekim’de yapılan 5G ihalesi ile 3,5 milyar dolar gelir elde edildi. Ayrıca BTK ile Türk Telekom arasındaki anlaşmayla sabit hizmetler imtiyazının 25 yıl daha uzatıldığını, bunun da 20 milyar dolarlık ekonomik katkı sağlayacağını belirtildi.