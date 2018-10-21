Meclis'in yaklaşık 2 ay sürmesi beklenen bütçe maratonu yarın başlıyor. 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak. Bütçe komisyonun yanı sıra Meclis Genel Kurulu ve Milli Savunma Bakanlığı Komisyonu da gündemindeki konular için bu hafta yoğun bir mesai yapacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yoğun bütçe mesaisi 22 Ekim Pazartesi günü başlıyor.



Yeni hükümet sistemine göre Cumhurbaşkanlığınca hazırlanarak Meclise sunulan 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.



22 Kasım'a kadar komisyonda görüşülecek teklif, Aralık ayında da Genel Kurul'da masaya yatırılacak.



2019 yılı bütçesinin büyüklüğü 960 milyar 976 milyon lira olarak hesaplandı. Beklenen bütçe açığı hedefi ise 80 milyar 616 milyon lira olarak öngörüldü.



Bütçeden, 114 milyar lira Millî Eğitim Bakanlığına, 103 milyar Aile Bakanlığına, 48 Milyar Sağlık Bakanlığına ayrıldı. Millî Savunma Bakanlığı ise 46,5 milyar lira pay alacak.



Bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nun yanı sıra Millî Savunma Komisyonu da mesaide olacak. Savunma Komisyonu'nda 3 maddelik Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu'nda değişiklik yapılmasını içeren Kanun Teklifi ele alınacak.



Teklife göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı TSK Güçlendirme Vakfının Mütevelli heyeti üyesi olacak. Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarının üyeliğine ise son verilecek. Ayrıca Genelkurmay İkinci Başkanı yerine Genelkurmay Başkanı Mütevelli Heyet üyesi olacak.



Komisyonların yanı sıra Meclis Genel Kurul'u da yoğun bir mesaide olacak. 23 Ekim Salı günü Genel Kurul'da Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için seçim yapılacak.



Sayıştay'ın yanı sıra Genel Kurul'da Kişisel Verileri Koruma Kurulu üyeliği için de seçim düzenlenecek.



Genel Kurul'da 701 Sayılı OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi ile fındık üreticilerinin sorunları hakkında verilen önergeler de görüşülecek.





ulusal.com.tr