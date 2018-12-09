Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen 2019 yılı bütçesi yarın Genel Kurul'un gündemine gelecek. Bütçe sunumunu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Ardından hükümet ve siyasi parti grupları bütçe teklifi ile ilgili söz alacak.

2019 yılı bütçesi haftanın ilk gününden itibaren Meclis Genel Kurulunda görüşülmeye başlanacak.



22 Kasım'da Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen 2019 yılı bütçesi kapsamında; Kamu idarelerine 949 milyar 25 milyon 615 bin lira kaynak ayrıldı. Özel bütçeli idareler için ise 73 milyar lira kaynak ayrılması hedeflenen bütçenin yaklaşık 82 milyar lira cari açığa neden olması bekleniyor.



Görüşmeleri Meclis Başkanı Binali Yıldırım yönetecek. Bütçe mesaisinde ilk gün görüşmeleri saat 13'te, diğer günler ise 11'de başlayacak.



Bütçe ile ilgili sunumu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapacak. Sunum sırasında süre kısıtlaması olmayacak.



Albayrak'ın ardından hükümet ve siyasi parti grupları bütçe teklifinin tümü üzerinde birer saat söz alacak. Hükümet adına Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, AKP adına Lütfü Elvan ile Mehmet Muş, CHP adına Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu konuşacak. MHP'den grup başkanvekilleri Erkan Akçay ile Muhammed Bülent Bülbül, İyi Parti adına ise grup başkanvekili Lütfü Türkkan söz alacak.



Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerin ardından teklif metninin maddelerine geçilecek. Salı günü; Cumhurbaşkanlığı, Meclis, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Millî İstihbarat Başkanlığı gibi kritik kurumların bütçesi ele alınacak.



Çarşamba gününden itibaren ise bakanlıklar ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.



Meclis'te Genel Kurulun yanı sıra komisyonlar da mesaide olacak. Salı günü "Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu" için başkanvekilliği seçimi yapılacak. 12 Aralık Çarşambadan itibaren ise Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunda, kamu kurumlarının bütçe denetimleri yapılmaya devam edilecek.





ulusal.com.tr