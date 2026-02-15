Butik otelde ihmaller zinciri: Klima yandı, dedektör çalışmadı!

Sevgililer Günü tatili için otele giden çiftin kaldığı odada gece saatlerinde yangın çıktı. Kadın hastanede hayatını kaybederken, polis memuru olan eşi ağır yaralı olarak tedavi altına alındı. Yangının klimadan çıktığı ve duman dedektörlerinin çalışmadığı iddiaları gündeme geldi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Butik otelde ihmaller zinciri: Klima yandı, dedektör çalışmadı!
Yayınlanma:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 14 Şubat Sevgililer Günü tatili için bir otele giden çiftin odasında çıkan yangında kadın hayatını kaybetti, eşi ağır yaralandı.

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'ndeki butik otele giriş yapan polis memuru Mehmet Ayten (50) ve eşi Emine Ayten'in (46) odasında gece saatlerinde yangın çıktı. Otel çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan Emine Ayten, kaldırıldığı Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Mehmet Ayten'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yangının klimadan kaynaklandığı ve odadaki duman dedektörlerinin çalışmadığı öne sürüldü. Olay anında panikle dışarı çıkmak isteyen Mehmet Ayten'in, kapıya yöneldiği sırada zehirlenerek kapının arkasına yığıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında 2 otel çalışanını ifadeleri alınmak üzere karakola götürdü.

Arjantinli Bakanın canlı yayında zor anları: Elektrik çarpınca yere yığıldıArjantinli Bakanın canlı yayında zor anları: Elektrik çarpınca yere yığıldıDünya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

butik otel yangın
Günün Manşetleri
21 İZBETON personeli gözaltına alındı
'Dört Türk kadını, ihtiyar moruk profesörü kurtardı'
4 "dev köstebek" aynı anda kazıyor
Emlakta yeni dönem başladı
Osman Bektaş’dan ‘Büyük Deprem’ açıklaması
Emekli ikramiyesi için 6 bin TL tahmini
Basın Müşaviri Furkan Torlak mı?
Küçükçekmece'de polise satırla saldırdı
'Terörsüz Türkiye kritik bir eşik'
Otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındı!
Çok Okunanlar
Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL Bugün altın ne kadar oldu? 15 Şubat gram ve çeyrek altın kaç TL
TOKİ KURA TAKVİMİ VE İL LİSTESİ (16-22 ŞUBAT) TOKİ KURA TAKVİMİ VE İL LİSTESİ (16-22 ŞUBAT)
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
PTT'den emekliye 14 bin TL geri ödemesiz nakit desteği: İşte başvuru şartları PTT'den emekliye 14 bin TL geri ödemesiz nakit desteği: İşte başvuru şartları
BİM 17 Şubat Kataloğu: Ramazan hazırlığı başladı! Salı günü BİM’de neler var? BİM 17 Şubat Kataloğu: Ramazan hazırlığı başladı! Salı günü BİM’de neler var?