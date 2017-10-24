Kerkük yenilgisi sonrası Erbil'de tedirginlik hakim. Irak hükümeti, Erbil'e saldırı olmayacak dedi ama Türkiye sınırına yakın bölgelere asker sevk ediyor. Irak ordusunun hedefinde Barzani'nin elindeki sınır kapılarını ve petrol yataklarını kontrol etmek var.

Irak ordusu petrol yataklarını ve sınır geçiş noktalarını Peşrmerge'den almak için kuzey seferini sürdürüyor.



Kerkük’ün Irak ordusunun eline geçmesi Erbil’de tedirginlik yarattı. Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi, Irak ordusunun son 48 saatte Erbil yakınlarına çok sayıda tank, zırhlı araç ve Hummer aktardığını duyurdu.



Bölgesel Yönetim Yetkilileri ise, Türkiye sınırı yakınlarında petrol boru hattının olduğu bölgeye Haşdi Şabi güçlerinin saldırdığını iddia etti. Mesud Barzani'nin medya danışmanı Hemin Hawrami, Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Bu sabah Rabia yakınındaki Mahmudiye'de Haşdi Şabi, Peşmerge'ye saldırdı." dedi.



Irak ordusundan yapılan açıklamada ise Erbil'in iddiaları yalanlandı. Açıklamada, Musul'un kuzeydoğusundaki Rabia'da çatışma iddialarının doğru olmadığı belirtildi.



Bölgesel Yönetimin denetlediği alandan geçen petrol boru hattı Habur'da ölçüm istasyonuna bağlanıyor. Buradan da ihracat amaçlı Akdeniz'e giden boru hattına açılıyor. Habur 1991'den beri Peşmergelerin kontrolünde bulunuyor.



Irak ordusu güneyden hazırlık yaparken benzer çalışmalar Türkiye sınırı tarafından da yapılıyor. Habur sınır kapısında denetimi Peşmergeden almak için Bağdat'tan sınır güvenlik muhafızları Türkiye'ye gelmişti. Bölgede devam eden tatbikattaki askeri unsurların da hudut kapılarını, Peşmerge'den almak için destek vermesi bekleniyor.



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