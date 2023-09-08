Büyük Aile Platformu'ndan çağrı! LGBT dayatmasına karşı miting yapılacak

Büyük Aile Platformu, insanı yıkıma uğratan, çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden, aileyi hedef alan LGBT dayatmasına karşı mitinge çağırdı. Ulusal Kanal'a konuşan platform bileşenleri Türk milletinin bu konuya verdiği önemi dünyaya göstermek için herkesi Saraçhane’ye davet etti.

Büyük Aile Platformu'ndan çağrı! LGBT dayatmasına karşı miting yapılacak
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Büyük Aile Platformu'ndan ailelere "LGBT propagandasına dur" demek için Saraçhane’ye çağrısı geldi.

Batının LGBT dayatması çocuk ve gençleri çevreledi. Duruma dikkat çekmek için Büyük Aile Platformu harekete geçti.

Farklı dünya görüşlerinden 100'ün üzerinde demokratik kitle örgütünün katılımıyla kurulan Büyük Aile Platformu, “Büyük aile buluşmasında bir araya geleceğiz, sessiz yürüyüşümüzle LGBT propaganda ve dayatmalarına karşı tepkimizi dünyaya duyuracağız” açıklaması yaptı.

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Ulusal Kanal'a konuşan platform bileşenleri Türk milletinin bu konuya verdiği önemi dünyaya göstermek için herkesi 17 Eylül Pazar günü saat 15.00’de Saraçhane’de yapılacak mitinge çağırdı.

LGBT tehdidi dijital platformlardan sosyal medya uygulamalarına, eğitim kurumlarından akademiye, gıdadan sağlık sektörüne, sanattan spora, iş dünyası örgütlerinden uluslararası kuruluşlara kadar her noktadan saldırıyor.

Büyük Aile Platformu devlet yetkililerine ve ailelere çağrı yapmak adına 2. kez toplanıyor.

# Büyük Aile Platformu
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