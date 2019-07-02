Büyük EYT çalışması! "Milyonları doğrudan ilgilendiren EYT..." - 2 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler tarafından başlatılan büyük EYT etiket çalışması kapsamında vatandaşlar ve milletvekilleri çok sayıda mesaj paylaştı. Adeta tarih yazılan büyük çalışma kapsamında mesaj paylaşan isimlerden biri de CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer idi. Gürer, mesajında "#EmeklilikteYaşaTakılanlar gelip gecici bir talep değil acil çözümü bekleyen bir durumdur. Milyonları doğrudan ilgilendiren #EYT için AKP iktidarı görmezden gelemez. Bu yasa çıkıncaya kadar mücadele sürecektir" ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Twitter'da adeta tarih yazdı.



'#EytResmiGazeteDiyor' hedef kelimesi üzerine yapılan büyük etiket çalışmasında, binlerce mesaj atıldı.



Büyük EYT çalışmasına EYT'liler ile vatandaşlar ve çok sayıda milletvekili katıldı.



Türkiye gündemi listesinde en üst sıraya çıkan '#EytResmiGazeteDiyor' etiketi sonrası, EYT'liler hükümetten taleplerine ve mağduriyetlerine çözüm istiyor.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de büyük EYT çalışması kapsamında mesaj paylaştı.



Gürer, mesajında "#EytResmiGazeteDiyor #EmeklilikteYaşaTakılanlar gelip gecici bir talep değil acil çözümü bekleyen bir durumdur. Milyonları doğrudan ilgilendiren #EYT için AKP iktidarı görmezden gelemez.Bu yasa çıkıncaya kadar mücadele sürecektir." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr



