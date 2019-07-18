Büyük EYT tepkisi - 18 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinini giderilmemesine tepki gösterdi. Bu kapsamda sosyal medyada büyük etiket çalışması yapıldı. Çalışmaya vatandaşlar ve milletvekilleri de destek verdi. Sosyal medyada neredeyse her gün düzenlenen çalışmayla mağduriyetlerin giderilmesi talep ediliyor

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinini giderilmemesine tepki gösterdi.



Bu kapsamda sosyal medyada büyük etiket çalışması yapıldı.



Çalışmaya vatandaşlar ve milletvekilleri de destek verdi.



Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) tatile girmesine birkaç gün kala EYT çalışmalarına yoğunluk verildi.



Sosyal medyada neredeyse her gün düzenlenen çalışmayla mağduriyetlerin giderilmesi talep ediliyor.



"EYT DERNEKLERİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ"



Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "EYT derneklerine sahip çıkmalıyız" dedi.



Alper Özüpak'ın açıklamaları şu şekilde:



"EYT Derneklerine destek olalım, hak mücadelesinde ülkemizde ses çıkaran hakkım diye meydanlara çıkan tek dernektir.



Dayanışma içinde mücadelemiz devam edecegiz.



Haklarımızı alana kadar yaşayabileceğimiz bir geçim standardı yakalanana kadar mücadelemiz devam etmelidir.



Abo, Kıdem, Bes, Staj, GSS ve EYT malesef sadece emekçinin omuzuna yük olarak binmektedir.



İşçi emekçi bir olup bu haksızlıklara dur demek için şimdi daha örgütlü olmalıyız.



İl lerde kurulan derneklerimize üye olarak maddi manevi destek olarak sahip çıkmalıyız.



Çocuklarımızın gelecegi insanca yaşayabilecekleri hayatlarını yaşanabilir bir standarttı saglayabilmek için bizim haklarımızı geri almamız gerekmektedir. Hak davasında biz başarısız olursak çocuklarımızda hayata mağlüp olarak başlatmamak için şimdi dayanışma içinde birlik olma zamanı.



Mecliste vekiller, fabrikada işçiler, plaza da beyaz yakalılar, evde ev kadınları, esnaflar ve emekliler, emekçinin sırtanda kambur olan sorunlar için birleşmeliyiz ve EYT Derneklerine sahip çıkmalıyız."



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