Büyük ikramiye dörde bölündü. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye, 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti.

"Yılbaşı özel çekilişi", Milli Piyango Genel Müdürlüğü Kızılay Binası Salonu'nda saat 14.00'te başladı.



Çekilişin gündüz bölümünde, amorti ikramiyeleri hariç olmak üzere 100 bin liranın altında ikramiye kazanan numaralar belirlendi.



100 bin lira ve üzerindeki ikramiyeler ile amorti çekilişleri ise saat 19.00'dan itibaren aynı salonda gerçekleştirildi.



Milli Piyango'nun bu yılki en büyük ikramiyesi olan 61 milyon lira, 9794035 numaralı çeyrek bilete isabet etti.



Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletlerin sevk merkezleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul olarak açıklandı.



Çekilişte amorti rakamları ise 4 ve 6 olarak belirlendi.





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