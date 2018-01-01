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Büyük ikramiye kime çıktı?

Büyük ikramiye talihlilerini buldu. 61 milyon dörde bölündü. Talihliler Samsun, Antalya, İstanbul ve Kıbrıs'tan çıktı.

Büyük ikramiye kime çıktı?

2018'de 61 milyon lira dört çeyrek bilete çıktı. Talihliler Kıbrıs, Samsun, Antalya ve İstanbul'da.

İstanbul'daki talihlinin kim olduğu bilinmiyor. Zaten büyük ödülden sonra sokağa çıkacağını sanmıyoruz ama biz yine de bir arayalım dedik.

Verilen ikramiyeyi sadece 61 milyon sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü 2018'de çekiliş kapsamında tam 349 milyon 243 bin lira ikramiye verildi. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu ise yeni yılda amortiyle yetindi.

61 milyonun yanı sıra 1 adet 10 milyon. 1 adet 5 milyon, 1 adet 2 milyon ve 1 adet 1 milyon lira ile 1 adet de 500 bin liralık ikramiye sahiplerini buldu.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Kıbrıs #istanbul #antalya #samsun #büyük ikramiye
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