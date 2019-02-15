Günden güne daha fazla takip edilen Hadi yarışması yeni hamleler yapıyor. Önce Ceyda Düvenci ile Ailece Hadi yarışmasına başlayan Hadi, bugün de Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Alex de Souza'yı Hadi Spor Gecesi'ne konuk edecek. Alex de Souza, bugün 20.30'da Merve Toy ile birlikte Hadi Spor Gecesi'ni sunacak. Öte yandan bugünün 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusu paylaşıldı. Sorunun, teknelerle ilgili olduğu belirtilerek, "Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir biliyor muyuz?" ifadeleri kullanıldı. 50 bin adet joker kodunun HDI Sigorta Spor'un Instagram hesabında olduğu açıklandı

Her geçen gün daha fazla kişinin katıldığı ve aynı anda 400 bin kadar insanın katıldığı Hadi yarışmasında yeni atılımlar geldi.



Ceyda Düvenci ile Ailece Hadi yarışmasını yayına alan Hadi şirketi tarafından spor gecesi için özel bir konuk davet edildi. Yapılan bilgilendirmeye göre, bugün saat 20.30'da Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Merve Toy ile birlikte Hadi Spor Gecesi'ne konuk olacak.



Öte yandan bugünün 12.30 yarışmasına ait ipucu sorusunun teknelerle ilgil olduğu bildirildi.



Sorunun "Denizin derinliğini ölçmek için kullanılan aletin adı nedir biliyor muyuz?" olduğu paylaşıldı.



50 bin adet joker kodunun HDI Sigorta Spor'un Instagram hesabında olduğu açıklandı.



ulusal.com.tr