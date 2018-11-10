Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
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Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de anıldı

Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Meydanı'nda anma tören düzenlendi. Törene İzmir Valisi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Ege Ordusu Komutanı, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk İzmir'de anıldı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi. 

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ile milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. 

Anıta çelenk sunumunun ardından Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

Bu sırada çevre yollardaki trafik akışı durdu, vatandaşlar araçlarının kornalarını, kıyıya yakın gemiler de sirenlerini çalarak saygı duruşuna eşlik etti.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından göndere çekilen bayrak yarıya indirildi.

Bu arada, saygı duruşu sırasında bir vatandaş kısa süreli baygınlık geçirdi. Alandaki sağlık görevlilerinin müdahale ettiği vatandaş, ambulansta kısa bir süre müşahede altında tutuldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #10 kasım #izmir
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