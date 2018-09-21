Hava Kuvvetlerindeki FETÖ yapılanması soruşturmasında, aralarında 3 albay, 2 yarbayın olduğu tamamı muvazzaf 110 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 85'inin gözaltına alındığı belirtildi.
Soruşturma ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı.
Açıklamada, şüphelilerin FETÖ'nün mahrem imamlar ile iletişimde olduğu, belirtildi.
Şüphelilerden 3'ünün albay, 2'sinin yarbay, 6'sının binbaşı, 3'ünün yüzbaşı, 18'inin üsteğmen, 1'inin teğmen ve 77'sinin astsubay olduğu ifade edildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin hepsinin aktif görevde olduğu kaydedildi.
ulusal.com.tr
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