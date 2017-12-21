banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Büyük sorun haline gelmişti! 'Kırmızı ışık' dönemi başlıyor

Sağlık Bakanlığı, acil servislerdeki sorunlara anında müdahale etmek için “Kırmızı Işık” projesi başlattı. Tüm acil servislere, 24 saat izlemek için kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor

Büyük sorun haline gelmişti! 'Kırmızı ışık' dönemi başlıyor

Sağık Bakanlığı, hastane acil servislerindeki sorunlara anında müdahale etmek ve yoğunluğu azaltmak için “Kırmızı Işık” projesi başlattı. Acillerdeki yoğunluğu anında tespit edebilmek için ülke genelindeki tüm hastanelerin acil servislerine kamera ve çağrı alma sistemi kuruluyor.

24 SAAT TAKİP

Sistem kurulumunda öncelik, hasta yoğunluğunun fazla olduğu acil servislere verildi. Kameraların büyük kısmı yerleştirildi. Acil servisler 24 saat kamera ile izlenecek, aşırı yoğunluk olduğunda tespit edilecek. Yoğunluk Sağlık Bakanı’na, müsteşara, müsteşar yardımcısına, ilgili valiye, il sağlık müdürüne ve hastane başhekimlerine kısa mesaj olarak 24 saat esasıyla iletilecek. Yetkili kişiler, mesai yer ve saatleri dışında da acil servisi kameralardan görebilecek. Başhekimler, yoğunluğa müdahale edip hekimlere çağrıda bulunabilecek. Hekim takviyesi yapılmasını sağlayacak.

BAŞKA HASTANEYE SEVK

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre acil serviste bekleyen, yoğunluk nedeniyle muayene olamayan hastaların başka hastanelere sevki gerçekleştirilecek. Sistem ambulanslarla entegre işleyecek. Ambulanslar, sistemin uyarı vermesiyle hastayı yoğunluğun az olduğu, en yakın acil servise götürecek. Acil servislerde yoğunluk yaşanan hastanelerin polikliniklerinde saat 23.00’e kadar nöbetçi hekimler tarafından hizmet verilecek. Acil olmayan vakalar polikliniklere yönlendirilecek. Uygulamada başarılı sonuç alınırsa, diğer hastanelerde de polikliniklerde 23.00’e kadar hizmet verilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #gazete #sağlık #hastane #başhekim #habertürk #müsteşara #acil servis #kırmızı ışık #il sağlık müdürü #sağlık bakanlığı
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Tahran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber
Sahte e-Devlet’e dikkat
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.