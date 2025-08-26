Büyük Taarruz’un 11 aylık hazırlık süreci: İşte Atatürk'ün zafer getiren taktikleri

1922’nin 26 Ağustos'unda bağımsızlık ve zafer inancı ile kuşanan Türk Ordusu düşmanın üstüne yürüdü. Bu inancın arkasında büyük bir Millet ve Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ile milli mücadele kadrolarının 11 ay boyunca düşmanı tek vuruşta imha edecek dahiyane planları vardı. Savaş sanatı, akıl oyunları, sırlarla ve fedailikle örülü bu 11 ayın sonunda cephede düşmanın iflahı kesildi. Emperyalizm, tarihte eşi görülmemiş bir yenilgi ile yüzleşti.

TÜRK ORDUSUNUN YAPISI 11 AYDA KÖKTEN DEĞİŞTİRİLDİ

Cepheden geriye uzanan hazırlıklar, Tekalifi Milliye ile sahaya çıkan feda ruhu, gizli istihbarat ağı ve düşmanı yanıltan psikolojik oyunlar. Bu hazırlıkların her biri, Mustafa Kemal'in ilk taarruz emrine kadar gizli tutuldu. Türk Ordusunun yapısı 11 ayda kökten değiştirildi. Birliklerden kolordular oluşturuldu. Onlar toprağın şekline, rüzgârın yönüne ve düşmanın konumuna göre yerleştirildi. Ordunun kalpgâhı 4. Kolordu, kritik bölgelerde baskınlar için gizli hatlarda hazırlandı. Eğitimler, her askerin moral ve taktik zekâsını zirveye taşıdı; ordunun görünmez kasları, düşmanın beklemediği bir güce dönüştü. Yurt toprağında görevsiz tek bir birey kalmadı. Milletin fedakârlığı, ordunun omurgasını güçlendirdi, hazırlıkları hızlandırdı.

SAD PLANI

Stratejiye göre cephenin ağırlık merkezi Afyon’un güneyi olarak belirlendi, taarruzun buradan başlatılması kararlaştırıldı. Düşmanın aklını bulandıran en etkili hamlelerden biri SAD planıydı. Sahte karargâhlar kuruldu, çay partileri düzenlendi; düşman komutanları bu sahnelerle yanıltıldı. Telgraf hatları yanıltıcı mesajlarla dolduruldu, sahte birlik hareketleri ile dikkat dağıtıldı. Her adımda Taarruz’un sürpriz etkisi güçlendirildi.

Plan, kuvvet çoğunluğuyla güneyden taarruz ederek cephenin yarılması ve Yunan ordusunun geri çekilme yollarının kesilmesi esasına dayandırıldı. Yarma 25 kilometrelik bir cephede yapılacak ve bu bölgede nispi muharebe gücü Yunanlıların dört katı olacaktı. Planın başarısı, gizliliğe ve baskına bağlıydı.

Saha planları Mehmetçik'in arazinin her metrekaresinde beklenmedik manevralar yapacağı şekilde düzenlendi.



Köprüler ve gizli yollar güçlendirildi; cephane ve erzak düşmanın fark edemeyeceği biçimde cephelere ulaştırıldı. Elif'in kağnısı işte o günlerde yola düştü. O günlerde açıldı denize İdris reisin takası, ambarında cephane yüküyle.

Bu 11 ayın sonunda, 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz, 9 Eylül'de İzmir'in kurtuluşuyla sonuçlandı.18 Eylül 1922'de Batı Anadolu'da tek bir Yunan askeri kalmadı. Türk ordusu 300 kilometreyi 11 günde alarak, şanlı adını tarihe kazıdı. Kutlu olsun...