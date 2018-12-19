Atatürk Havalimanının, ilk etabı 1,5 ay önce açılan yeni İstanbul Havalimanına taşınması kararı 3 ay süreyle ertelendi. Karar Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın başkanlığında yapılan toplantıda alındı.

Çok tartışıldı, çok konuşuldu, çok eleştirildi... İstanbul yeni havalimanı, tartışmalar altında 29 Ekim'de hizmet vermeye başladı.



Şimdilik sadece belli noktalara günde 5 sefer yapılan havalimanının Ocak ayında tamamen açıklaması bekleniyordu. Ancak erteleme kararı geldi.



Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına planlanan, belgeseli de çekilecek olan "Büyük taşınma" öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başkanlığında bir toplantı yapıldı.



İstanbul Havalimanında yapılan toplantıya; Devlet Hava Meydanları Genel Müdürü Funda Ocak, Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın üst düzey yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.



Taşınmanın ertelenmesini isteyen tarafın ana uygulayıcı kesim yani Türk Hava Yolları'nın olduğu ifade edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi ise THY'nin aksine taşınma işlemlerinin hemen başlaması gerektiğini savundu.



Deneme uçuşlarında önemli eksikler tespit eden THY'ye göre bu sorunlar çözülmeden tam taşınma daha büyük sorunlara yol açabilir.



Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıdan ise taraflar anlaşamadığı için erteleme kararı çıktı. Taşınma için yeni belirlenen tarihin Mart 2019 olduğu açıklandı. Karar ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.



Karardan sonra gözler Atatürk Havalimanına çevrildi. 31 Aralık'ta son uçuşların yapılacağı belirtilen Atatürk Havalimanının kapatılıp kapatılmayacağı konusundaki belirsizlik sürüyor.



ulusal.com.tr