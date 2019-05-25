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Büyük Yenikapı mitingi öncesi EYT'lilere çok önemli çağrı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, yarın İstanbul Yenikapı'da yapılacak büyük miting için çağrıda bulunarak "Yarın çocugumuzla, anamızla, babamızla, komşumuzla, Hasan amca, Ayşe teyzemizle, bakkal Ahmet amcayla, Emekli Emine teyzemizle buluşup bu davadan vazgeçmeyecegimizi siyasilere göstermeliyiz" ifadelerini kullandı

Büyük Yenikapı mitingi öncesi EYT'lilere çok önemli çağrı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, yarın İstanbul Yenikapı'da yapılacak büyük miting için çağrıda bulundu.

Özüpak, şunları ifade etti:

"Cumhurbaşkanı

Muhalefet partileri

Adaylar ve sendikalar davet edildi. 

Yarın Yenikapı da bizlerin hak mücadelesindeki azmimizi, istegimizi ve haklılığımızı görmek için alana gelecekler.

Bizim haklılığımızı ve hak arayışımızı anamızın ak sütü gibi helal olan emekliligimizin geri alınabilmesi için yarın 2 milyon EYT'li dostumuzun orda olacağından umutluyuz.

Yarın çocugumuzla, anamızla, babamızla, komşumuzla, Hasan amca, Ayşe teyzemizle, bakkal Ahmet amcayla, Emekli Emine teyzemizle buluşup bu davadan vazgeçmeyecegimizi siyasilere göstermeliyiz.

Biz birlik olursak herşeyi başarırız.

Biz birlik olursak Abo, Bes, GSS, Kıdem, Staj, İntibak ve tabiki Eyt mağduriyetlerini bitirebiliriz.

Hadi şimdi 2 milyon hak mağdurunu Yenikapı'ya bekliyoruz"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Yenikapı
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