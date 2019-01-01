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Büyükada'da yangın

Büyükada Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Büyükada'da yangın

Alınan bilgiye göre, Büyükada Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine Büyükada itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ayrıca, Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.

Yangına müdahale sürüyor.

Etiketler; #Büyükada
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