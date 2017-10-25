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Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada karar

Büyükada'daki toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.

Büyükada'daki toplantıya ilişkin davada karar

Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin yabancı uyrukluların da aralarında bulunduğu 8'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gece yarısına dek süren duruşmada sanık avukatları talepleri ve savcının görüşünün alınmasının ardından ara karar açıklandı. 

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser, Ali Ghravi, Günal Kurşun, İlknur Üstün, Nalan Erkem, Özlem Dalkıran, Peter Frank Steudtner ve Veli Acu'nun tahliye edilmesine karar verdi. 

Bu sanıklardan Özlem Dalkıran ve Veli Acu hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmeden heyet, daha önce haklarında, "haftada bir gün evlerine en yakın güvenlik birimine imza verme"den oluşan adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Muhammet Şeyhmus Özbekli ve Nejat Taştan'ın bu tedbirini kaldırarak, "yurt dışına çıkış yasağı"ndan oluşan adli kontrol tedbirine çevirdi. 

Heyet, İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği" kapsamında tutuklu olarak yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç'ın İzmir'deki dosyasının, bu dava dosyasıyla birleştirilmesini de karara bağladı.

Dava konusu toplantının yapıldığı Büyükada'daki otel müdürünün tanık olarak çağrılmasına hükmeden mahkeme heyeti duruşmayı 22 Kasım'a erteledi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Büyükada
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