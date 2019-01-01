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Büyükada'daki yangından acı haber

İstanbul Büyükada'da yangın çıktı, korku dolu anlar yaşandı. Maltepe'den görülen dumanların yükseldiği yer ise ahırlardı. Ekiplerin zorulu müdahelesi ile söndürülen yangında 7 at telef oldu

Büyükada'daki yangından acı haber

İstanbul Büyükada'da ahırların olduğu bölgede yangın çıktı.

Dumanlar tüm adayı kapladı. Büyük paniğe neden olan yangın Maltepe'den görüldü. 

Dilburnu Tabiat Parkı yakınındaki yanan ahırları söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi görevlendirildi. 

Büyükada'ya Maltepe'den de itfaiye ekipleri ve deniz ambulansı yönlendirildi.



Ahırlarda başlayan yangın daha sonra da ormana sıçradı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 

​Kontrol altına alınan yangında 7 atın da telef olduğu öğrenildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Büyükada
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