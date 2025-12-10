Büyükçekmece adliye soygununda 5 tutuklama: Firari Erdal T.’nin ailesi de listede

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki emanet deposundan çalınan altınlarla ilgili yürütülen soruşturmada aralarında firari şüpheli Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınpederi ve kardeşinin de bulunduğu 5 kişi tutuklandı. 3 şüpheliye ev hapsi, 5 kişiye de yurt dışına çıkış yasağı verildi.

Büyükçekmece Adliyesi’ndeki adli emanet deposundan çalınan altınlara ilişkin yürütülen soruşturmada yeni kararlar çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişiden 5’i tutuklandı.

Soruşturma kapsamında firari konumda bulunan şüpheli Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin annesi, babası ve kardeşinin de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alınmış, altınların yüklendiği araçta olduğu kamera kayıtlarıyla tespit edilen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak için olay yerine geldiği belirtilen başka bir kişi de operasyon kapsamında yakalanmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, Büyükçekmece Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Ö.K., Z.V., E.İ.S., G.V. ve Y.E.K. tutuklandı.

Şüphelilerden M.T., B.Ç. ve M.S. hakkında ‘ev hapsi’ tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Y.T., A.T., F.T., A.S. ve D.D. ise yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

