Büyükçekmece adliye soygununda gelişme: Kayınvalide, kayınpeder dahil 10 kişi gözaltına alındı

Büyükçekmece Adliyesi soygununa ilişkin yürütülen soruşturmada yeni gözaltılar gerçekleşti. Firari zimmet memuru Erdal T.’nin kayınvalidesi, kayınpederi, kayınbiraderi ve diğer şüphelilerin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 10’A ULAŞTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli emanet deposundan çalınan altınların bulunması ve şüphelilerin tespitine yönelik bu sabah 17 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, Erdal T.’nin eşi Esma T.’nin anne-babası ve kardeşi, kamera kayıtlarıyla altınların taşındığı araçta bulunduğu belirlenen bir şüpheli ile çalınan altınlardan bir kısmını almak üzere olay yerine geldiği tespit edilen başka bir şüpheli de gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 10’a ulaştı.

Çalınan altınlar

Büyükçekmece Adliyesi’nde yaşanan olayda, emanet memuru Erdal T.’nin 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altını alarak kayıplara karıştığı belirlenmiş, şüphelinin eşi ve çocuklarıyla birlikte İngiltere’ye kaçtığı tespit edilmişti.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında daha önce emanet memuru Kemal D.’nin tutuklanmasına karar verilmişti.