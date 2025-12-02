Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük soygun: 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş ile yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda soruşturma dosyalarına ait 25 kilo altın ve 50 kilo gümüşün kaybolduğu ortaya çıktı. Kasalardan sorumlu personelin İngiltere’ye kaçtığı tespit edilirken bir kişi gözaltına alındı, iki kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükçekmece Adliyesi'nde büyük soygun: 25 kilo altın ve 55 kilo gümüş ile yurt dışına kaçtı
Yayınlanma:

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu’nda yürütülen incelemelerde, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün kaybolduğu belirlendi. Skandal, büroda işçi kadrosunda çalışan E.T.’nin uzun süredir işe gelmemesi nedeniyle sorumlu savcının kasaları açtırmasıyla ortaya çıktı.

ASIL ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI

Savcının talimatıyla emanet memuru K.D. tarafından açılan kasaların tamamen boş olduğu görüldü. Yapılan araştırmalarda, asıl şüpheli E.T.’nin eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Evlerinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi.

Emanet büroda görevli K.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yazı işleri müdürü dahil tüm personelin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı. Ayrıca adliyede görev yapan özel güvenlik personeli de tanık olarak dinlendi.

Kamera incelemeleri ve HTS kayıtlarına yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki K.D. hakkında ek gözaltı kararı verildi. Emanet bürosundaki teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

