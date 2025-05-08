Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi'nde 10 yılı kapsayan ruhsat ve iskan işlemleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Belediyeden tüm inşaat projelerine ilişkin detaylı bilgi talep edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Büyükçekmece Belediyesi’nde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükçekmece Belediyesi’ne yönelik ciddi yolsuzluk iddiaları nedeniyle resmen soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezinde 2015’ten bu yana verilen inşaat ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri (iskanlar) yer alıyor.

10 YILLIK TÜM PROJELER MERCEK ALTINDA

Savcılık, 1 Ocak 2015 ile 7 Mayıs 2025 tarihleri arasında ilçe sınırlarında ruhsat verilen tüm inşaat projelerinin listesini talep etti. Ayrıca projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğu, hangi projelerin iskan aldığı ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgiler de emniyet birimlerine iletilmek üzere belediyeden istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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