Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu: 8 tutuklama

Aralık 2022'de yapılan şikayet Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nı harekete geçirdi.

İmar izni ve ruhsat karşılığında rüşvet aldığı iddia edilen Büyükçekmece Belediyesi çalışanlarına soruşturma başlatıldı.

Bilirkişi raporuyla şüphelilerin sahte evraklarda yapılmayan işlemleri yapılmış gibi gösterdiği belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aralarında belediye başkan yardımcısı ile imar ve şehircilik müdürünün de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Büyükçekmece 2. Sulh ceza Hakimliğince şüphelilerden başkan yardımcısı Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdurrehim Çakır, Mühendisler Ömer Faruk Apaydın, Burak Aldanmaz, Alper Kaymaz, Taylan Aksu, Serkan Kayasel, Müteahhit Ali Gül ile birlikte 8 kişi tutuklandı.

12 şüpheli ise, haklarında yurtdışı çıkışı yasağı konularak serbest bırakıldı.

KADINA FİİLİ VE SÖZLÜ SALDIRI

Belediyedeki operasyon devam ederken dışarıda kalabalık bir grup bekliyordu. Başörtülü yaşlı bir kadın Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş tarafından saldırıya uğradı.

Akkuş, üzerine yürüdüğü kadının önce boğazını sıktı, ardından da küfür etti.

Kadın, çevredekilerin müdahalesiyle kurtarıldı.

GAZETECİLERE SALDIRI

Saldırıya uğrayan yalnızca başörtülü kadın değildi. Rüşvet operasyonunu haber yapmak için belediyeye gelen A Haber ekipleri de hedefteydi. Muhabir Ahmet Nazif Vural da 3 kişinin saldırısına uğradı.

Yere düşen muhabirin yüzüne defalarca tekme atıldı. Saldırganlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

"HANİ KADINA ŞİDDET YOKTU"

Olay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Tepkisini Yalova İl Aday Tanıtım Toplantısında gösterdi.