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Büyükçekmece'de kimyasal alarmı

İstanbul Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü

Büyükçekmece'de kimyasal alarmı

İstanbul Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına bir kamyon kimyasal katı atık döküldü.

Büyükçekmece Eskice Köy yolu üzerindeki göl havzasına kimyasal atık döküldü. 

Gece saatlerinde havza civarında inceleme yapan Büyükçekmece Belediye Zabıta ekipleri atıkları fark edince uzman ekiplere haber verdi.

Olay yerine gelen Büyükçekmece Belediyesi ve AFAD ekipleri şerit çekerek çevre güvenliği aldı.

Ekipler koruyucu kıyafetlerini giyerek inceleme başlattı. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #büyükçekmece
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