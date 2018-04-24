İstanbul Büyükçekmece'yi ayağa kaldıran kimyasal atık olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarınını incelemeye alan polis ekipleri kimyasal atığı döken kamyonun görüntülerine ulaştı.
Yapılan ayrıntılı incelmede kamyonun plAkası belirlendi. Daha sonra da kamyonda bulunan 2 şüpheliye ulaşıldı.
Tekstil fabrikasında çalıştıkları belirlenen E.G ve H.D.'nin adreslerine giden ekipler 2 şüpheliyi gözlatına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan yapılan incleme sonrası Büyükçekme gölüne dökülen kimyasal atığın "Demir2 Sülfat ve Heptohidrot" olduğu belirlendi.
ulusal.com.tr
İstanbul Büyükçekmece Gölü Havzası'na kimyasal atık dökülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.
İstanbul Büyükçekmece'yi ayağa kaldıran kimyasal atık olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı.