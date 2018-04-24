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Büyükçekmece'yi kimyasal atık olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı

İstanbul Büyükçekmece Gölü Havzası'na kimyasal atık dökülmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Büyükçekmece'yi kimyasal atık olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı

İstanbul Büyükçekmece'yi ayağa kaldıran kimyasal atık olayıyla ilgili 2 kişi yakalandı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada güvenlik kameralarınını incelemeye alan polis ekipleri kimyasal atığı döken kamyonun görüntülerine ulaştı. 

Yapılan ayrıntılı incelmede kamyonun plAkası belirlendi. Daha sonra da kamyonda bulunan 2 şüpheliye ulaşıldı. 

Tekstil fabrikasında çalıştıkları belirlenen E.G ve H.D.'nin adreslerine giden ekipler 2 şüpheliyi gözlatına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Öte yandan yapılan incleme sonrası Büyükçekme gölüne dökülen kimyasal atığın  "Demir2 Sülfat ve Heptohidrot" olduğu belirlendi.



ulusal.com.tr


 

Etiketler; #büyükçekmece
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