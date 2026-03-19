Büyükçekmece’de servis aracı devrildi: 1 Ölü, 9 yaralı

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde personel taşıyan bir servis aracının bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğunu bildirdi.

Toygu Ökçün
İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, işçi taşıyan bir servis aracı kontrolden çıkarak devrildi. D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan araç, Bahçelievler Mahallesi mevkiinde yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ivedilikle polis, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, araçtaki bir personelin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazada yaralanan diğer 9 kişi ise olay yerindeki müdahalelerinin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

SAĞLIK MÜDÜRÜNDEN AÇIKLAMA

stanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden bir bilgilendirme notu paylaştı. Güner, hastanelerde tedavi altına alınan 9 yaralının genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını ifade etti.

Emniyet birimleri, kazanın meydana geliş sebebine ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

