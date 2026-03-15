Büyükçekmece’de tansiyon yükseldi: Fenerbahçe savcılığa gidecek

Basketbol Süper Ligi’nin 22’nci haftasında Fenerbahçe Beko’nun deplasmanda ONVO Büyükçekmece’yi 91-85 mağlup ettiği karşılaşmada tribünlerde gerilim yaşandı.

Karşılaşmanın üçüncü periyodunda Fenerbahçe Beko’nun öne geçmesiyle birlikte sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Bu sırada ONVO Büyükçekmece Basketbol Başkanı Coşkun Bülbül, Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu bölümü işaret etti.

TRİBÜNLERDE GERGİN ANLAR

Bunun üzerine bazı kişiler sarı-lacivertli taraftarların bulunduğu tribüne yönelerek fiziki ve sözlü saldırı girişiminde bulundu.

Yaşanan gerginlik sırasında Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci olaya müdahale ederek ONVO Büyükçekmece Basketbol Başkanı Coşkun Bülbül’ün yanına gitti.

'SENİ BEKLİYORUM'

Tribünlerde yaşanan olayların ardından Cem Ciritci ile Coşkun Bülbül arasında sert bir diyalog yaşandı. Coşkun Bülbül’ün tehdit ettiği öne sürülürken, Cem Ciritci ise “Taraftar çıkana kadar burada seni bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerginlik güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle güçlükle yatıştırıldı.

SAVCILIĞA BAŞVURACAKLAR

Fenerbahçe Basketbol Şube Sorumlusu Cem Ciritci yaptığı açıklamada, yaşanan olaylar nedeniyle tehdit edildiklerini belirterek yarın savcılığa başvuracaklarını söyledi.