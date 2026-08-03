Büyükçekmece'de toprak kayması! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı

Büyükçekmece Mimar Sinan sahil bandı ile binalar arasındaki alanda toprak kayması meydana geldi. Kayan kütlenin yolu kısmen kapatmasının ardından, toprak altında birilerinin kalma ihtimaline karşı bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Büyükçekmece'de toprak kayması! Arama kurtarma çalışmaları başlatıldı
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yer alan Mimar Sinan Sahili'nde, sahil şeridi ile binaların bulunduğu alan arasındaki toprak kısımda aniden göçme yaşandı. Hareket geçen toprak kütlesi, sahil yolunu kısmen trafiğe ve yaya kullanımına kapattı. Çökme esnasında o bölgede bulunan vatandaşlar panik yaşarken, çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesiyle birlikte harekete geçildi.

İhbarın hemen ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi yönlendirildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri olası bir yaralanma durumuna müdahale etmek için sahilde hazır bekletiliyor.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sahil yoluna inen toprak kütlesinin altında herhangi bir yayanın kalıp kalmadığını tespit etmek amacıyla itfaiye ve arama kurtarma birimleri tarafından hızla inceleme başlatıldı.

Göçük altında kalma ihtimali üzerine bölgeye sevk edilen kurtarma ekiplerinin olay yerindeki arama ve temizleme çalışmaları an itibarıyla devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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