Büyükçekmece’deki skandal büyüyor: Adliye soygununda gözaltı sayısı arttı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce, firari baş şüpheli Erdal Timurtaş'ın kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 10 kişinin gözaltına alınmasının ardından, bugün iki şüpheli daha yakalanarak emniyete sevk edildi. Bu son yakalamalarla birlikte gözaltı sayısı 12'ye yükseldi.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Hırsızlık olayı, adli emanet bürosunda kadrolu işçi olarak görev yapan Erdal Timurtaş'ın uzun süredir işe gelmemesi üzerine dikkat çekti. Durumdan şüphelenen sorumlu Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 1 Aralık tarihinde emanet memuru Kemal Demir'e kasalar açtırıldı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılmasıyla yapılan ilk incelemelerde, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altının yerinde olmadığı tespit edildi.

Yapılan araştırmalar sonucunda, baş şüpheli Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı belirlendi. Firari şüpheli ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, kasalardan sorumlu olan emanet memuru Kemal Demir tutuklandı. Soruşturmada elde edilen bilgilerde, büroda çalışan Erdal Timurtaş'ın adli emanetteki altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla dışarı çıkardığı tespit edildi.

AİLE ÜYELERİ DE GÖZALTINDA

Polis ekiplerince belirlenen 17 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan zanlıların arasında; firari şüpheli Timurtaş'ın kayınpederi, kayınvalidesi, kayınbiraderi, çalınan altınların yüklendiği araçta olduğu kamera kayıtlarından tespit edilen 1 şüpheli, altınların bir kısmını almak için gelen başka bir kişi bulunuyordu. Bu kişilere ek olarak bugün yakalanan iki şüpheliyle gözaltı sayısı 12'ye ulaştı.