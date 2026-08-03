Büyükçekmece'deki toprak kayması sonrası İstanbul Valiliği'nden açıklama!

Büyükçekmece'de meydana gelen ve bölgede hareketli saatlerin yaşanmasına neden olan toprak kayması sonrasında yürütülen çalışmalarda büyük ölçüde sona gelindi. Olayın hemen ardından alan taraması ve durum tespitine yönelik faaliyetlerini sürdüren ekiplerin ulaştığı sonuçları, İstanbul Valiliği kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Bölgedeki son durumu, müdahale eden ekipleri ve trafiğin durumunu özetleyen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"3 Ağustos 2026 pazartesi günü saat 18.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan BUDO İskelesi önünde toprak kayması meydana gelmiştir. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. AFAD koordinasyonunda, ilgili kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan ve büyük ölçüde tamamlanan arama kurtarma çalışmalarında, toprak altında kalan şahıs tespit edilmemiştir. Olay nedeniyle trafiğe kapanan yol bulunmamaktadır"