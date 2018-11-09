Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı

Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan iki ayrı karara göre, Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Yaşar Halit Çevik, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Olgan Bekar ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ethem Barkan Öz merkeze alındı.



Bu suretle boşalan Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Burak Özügergin, Somali nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Mehmet Yılmaz ve Fas nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Libya nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ahmet Aydın Doğan atandı.



Paraguay nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Güneydoğu Asya ve Pasifik Genel Müdür Yardımcısı Armağan İnci Ersoy, Mali Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Protokol Genel Müdür Yardımcısı Murat Mustafa Onart, Benin Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Kuzey Afrika İkili Siyasi İşler Genel Müdür Yardımcısı Kemal Onur Özçeri getirildi.