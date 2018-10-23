Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Marvoidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Kaynak: AA
Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, koltuğunu Başbakan Aleksis Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alındığını söylemişti.
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