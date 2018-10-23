Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Petros Mavroidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Marvoidis Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.



Yunanistan'ın istifa eden Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, koltuğunu Başbakan Aleksis Çipras'a devrederken, ülkesinin karasularının Mora ve Girit arasındaki Antikithira Adası ve daha sonrasında diğer iki bölgeden başlayarak 6 milden 12 mile çıkarma kararı alındığını söylemişti.



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