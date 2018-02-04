Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Amerika ile yaşadıkları gerginliğe ilişkin ilk kez Ulusal Kanal’a konuştu. “Pakistan terörle mücadelede bize yardım etmiyor” diyen ABD Başkanı Donald Trump’a tepki gösteren Qazi “Biz terörle savaşı kendi çıkarlarımız için yapıyoruz” dedi. Qazi, Çin’in İpek Yolu Projesinin de Doğu ile Batı arasında bir köprü kurduğunu vurguladı.

Pakistan’ı suçlayan Amerika’ya tepki gösterdi. Çin’le ilişkilerini geliştirdiklerini vurguladı.



Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammad Syrus Sajjad Qazi, Ulusal Kanal’a özel açıklamalar yaptı.



ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ı terörle mücadelede Amerika’ya yardımcı olmamakla suçlamış, mali yardımları azaltma tehdidinde bulunmuştu. Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi, ABD’ye ilk tepkisini Ulusal Kanal ekranlarından verdi, ülkesinin çıkarlarını vurguladı.



Qazi, “Amerika onaylamasa da terörle mücadeleye devam edeceğiz” mesajı verdi, bölgesel işbirliğine dikkat çekti.



Pakistanlı büyükelçi, Çin’in Bir Kuşak Bir Yol İpek Yolu Projesi’ne ilişkin de önemli mesajlar verdi.



Büyükelçi Qazi, Çin’le ticarette Amerikan dolarını dışladıklarını, kendi para birimleriyle ticaret yaptıklarını da anlattı.



Büyükelçi Pakistan - Türkiye ilişkilerini de “Dünyada eşi benzeri olmayan bir ilişki” olarak tanımladı.



Haber: Eray Çelebi

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